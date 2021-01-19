Trabzonspor evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti

Süper Lig'in 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı ve ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'unda oynanan mücadeleyi farklı kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 22. dakikada Nwakaeme, 56. dakikada Flavio ve 60. dakikada Djaniny'den geldi. Konyaspor'un tek sayısını 88. dakikada Shengelia kaydetti. Trabzonspor'da 80. dakikada oyundan çıkarken sarı kart gören Lewis Baker, cezalı duruma düştü.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 30 yaparak üst sıralara doğru bir adım daha attı. Üst üste 3. yenilgisini alan Konyaspor ise 22 puanda kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.