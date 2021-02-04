Trabzonspor, evinde Denizlispor'u 1-0 mağlup etti
Süper Lig'de Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen Trabzonspor, Denizlispor'u ağırladığı maçı yeni transferi Anastasios Bakasetas'ın golüyle 1-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip tek golle kazandı.
Trabzonspor'da ikinci maçına çıkan Anastasios Bakasetas, 61. dakikada bordo-mavili takımın formasıyla ilk golünü atarak Trabzonspor'a galibiyeti getirdi.
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Ligde son 7 haftada 6. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 39'a yükseltti. Sonra sıradaki Denizlispor 17 puanda kaldı. Süper Lig'de pazartesi günü Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Denizlispor, Antalyaspor'u ağırlayacak.