Trabzonspor Eski Başkanı Sadri Şener: Burak'ın Takıma Dönmesi Büyük Hataydı

Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Burak Yılmaz konusunda ilginç bir değerlendirmede bulundu. "Bizim dönemimizde yurt dışından teklif var dediler, hikayeymiş. G.Saray yatırdı parasını aldı" diyerek golcü oyuncunun o dönemde Lokomotif Moskova görüşmelerine atıfta bulundu.

"TRABZONSPOR'A GELMESİ BÜYÜK HATAYDI"

Trabzonspor'da eskiden bir kriter olduğunu hatırlatan Şener, "Giden oyuncuyu geri almıyorduk, o bozuldu. İlk gün olduğu gibi yine de söylüyorum Trabzonspor'a gelmesi büyük hataydı. Başkanlık yapmış olsaydım asla almazdım, o kadar da değil. El kol hareketleri hiç hoş şeyler değil. Bazen meşhurluğu taşıyamıyorlar. Verilen ceza bana göre hafif" dedi.

(Foto Spor)