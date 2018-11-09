Trabzonspor Eski Başkanı Sadri Şener: Burak'ın Takıma Dönmesi Büyük Hataydı
Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, "Burak Yılmaz'ın kulübe gelmesi büyük hataydı. Ben başkan olsam asla almazdım." dedi.
Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Burak Yılmaz konusunda ilginç bir değerlendirmede bulundu. "Bizim dönemimizde yurt dışından teklif var dediler, hikayeymiş. G.Saray yatırdı parasını aldı" diyerek golcü oyuncunun o dönemde Lokomotif Moskova görüşmelerine atıfta bulundu.
"TRABZONSPOR'A GELMESİ BÜYÜK HATAYDI"
Trabzonspor'da eskiden bir kriter olduğunu hatırlatan Şener, "Giden oyuncuyu geri almıyorduk, o bozuldu. İlk gün olduğu gibi yine de söylüyorum Trabzonspor'a gelmesi büyük hataydı. Başkanlık yapmış olsaydım asla almazdım, o kadar da değil. El kol hareketleri hiç hoş şeyler değil. Bazen meşhurluğu taşıyamıyorlar. Verilen ceza bana göre hafif" dedi.
(Foto Spor)
YORUMLAR (18)
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burak yılmazı kimse eleştiremez o tam bir erkekCevap Yaz 2 Yayından KaldırDOBRA: Sen yarimmiYayından Kaldır
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Burak yılmaz şımarık parayı buldu tabii centilmenlık mentilmenlik kalmadı. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Burak haklı niye takıma gol lazım oyundan al sonra redogayı al yusufu oyatma atulgadir öyle asıl şike şimdi var oyna bayis kazan parayıCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Sadri Başkan sen Selçuk’u bedava verdiğini de anlat gs ye gs vermiş parasını da almış bedava oyuncuları verdiniz o kadro üst üste şampiyonluk yaşadı Trabzonspor un ipini çekip gittiniz Burak Trabzonspor’a verdikleri ortada parada kazandırdı puanlarda şike olmazsa şampiyonluk da en büyük pay sahibi Trabzonspor tarihine geçmiş bir oyuncu milyon dolarlar harcandı kaçtane golcü aldı bu takım 2011 den bu yana hepsi fos çıktı aldılar paraları gittiler avucunu yaladı Trabzonspor geçen sene Burak sakat sakat oynadı iğne ile oynadı 25 tane gol attı daha ne yapsın bu adam ne yapsa yaranamıyor Ünal’la el kol hareketi yapmış ne olmuş adam golcü işi gol atmak her dk gol atacak diye bir Gaye mi var oynat adamı 70 de adamı alıyorsun ondan sonra taraftara yuhalatıyorsun bu da hocalık la mocalıkla alakanın olmadığı futbolu iyi bilmediğinin göstergesidir öyle 90 yılı yıllarda oynanan futbol oynatılmıyor hocalık kariyerine bakıyoruz elle tutulan bir başarın yok süperlig de ki takımı küme düşürmüşsün yüz üstü bırakıp Trabzon’a gelmişsin Trabzon’daki en büyük sorun yerel gazeteler medyadır bir gurup taraftar da buna dahil büyük Trabzonspor camiasına yakışır bir şekilde Burak Yılmaz’ı gönderinCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır