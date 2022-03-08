Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Sezonların Süper Lig Şampiyonları kimlerdir?

Süper Lig şampiyonları listesi, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in şampiyonlarının sezonlara göre yapılmış listesidir. Süper Lig'de 1959'dan beri ligde yer alıp hiç küme düşmeyen üç takım Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray iken Trabzonspor sonradan çıktığı ligde hiç küme düşmemeyi başarmıştır. Peki, Trabzonspor en son ne zaman şampiyon oldu? Süper Lig Şampiyonları kimlerdir?

TRABZONSPOR EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Süper Lig şampiyonunun aynı sezonda Türkiye Kupası'nı da kazandığı on dört sezon bulunmaktadır. Bu başarıyı Galatasaray yedi, Fenerbahçe üç, Beşiktaş ve Trabzonspor ise iki kez yaşamıştır. Üst üste şampiyon olma rekoru ise 1997-2000 yılları arasında dört kez üst üste şampiyon olan Galatasaray'dadır. Ayrıca Galatasaray 1971-1973, Trabzonspor 1979-1981 ve Beşiktaş 1990-1992 dönemlerinde üç kez üst üste şampiyon olmuştur. En son şampiyonluğunun üstünden en uzun süre geçen ekip, son olarak 1983-84 sezonunda şampiyon olan Trabzonspor'dur. Beşiktaş 1967 ila 1982 yılları arasında 15 yıl, Galatasaray 1973 ila 1987 yılları arasında 14 yıl, Fenerbahçe ise 1989 ila 1996 yılları arasında 7 yıl şampiyonluk özlemi çekmiştir.

SÜPER LİG ŞAMPİYONLARI KİMLERDİR?

Süper Lig'de şu ana kadar yalnızca altı takım şampiyonluğa ulaşmıştır. Bu takımlar Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'dir. 1959 yılında ilk kez Millî Lig adıyla düzenlenen ligde o sezon Kırmızı ve Beyaz Grup uygulaması yapılmış bu iki grubun birincisi çift maç usulü final maçı oynamış ve iki maç sonunda Galatasaray'a üstünlük sağlayan Fenerbahçe ligin ilk şampiyonu olmuştur. Toplamda ise Galatasaray yirmi iki, Fenerbahçe on dokuz, Beşiktaş on altı, Trabzonspor altı, Bursaspor ve Başakşehir ise bir kez şampiyon olmuştur.

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