Trabzonspor, Dorukhan'a her sezon için neden 7 milyon TL imza parası ödeyecek? Gerçekler ortaya çıktı

Bordo-Mavililer, Dorukhan Toköz'ü 9 milyon TL garanti ücret ve 7 milyon TL imza parasıyla kadroya kattı. Ancak imza parasının yüksek olması birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Trabzonspor, yerli futbolcularda belirlediği üst limit olan 9 milyon TL'yi aşmamak adına, imza parasının tutarını yüksek tuttu.

Dorukhan Toköz'ü kadrosuna Trabzonspor, dikkatleri üzerine çekti ancak bu transferin maliyeti de tartışma konusu oldu. Karadeniz ekibi, Dorukhan'a 9 milyon TL garanti ücret ve sezon başına 7 milyon TL imza parası verecek. Bu transferin Trabzonspor'a üç yıllık maliyeti 50 milyon TL'yi aşıyor...

ABDÜLKADİR VE UĞURCAN GİBİ İSİMLER

Takvim'in aktardığı haberde; Abdulkadir ve Uğurcan gibi yıldızlar 9 milyon TL kazanıyor. Bordo-Mavililer, yerlilerdeki 9 milyon TL'lik limiti aşmak istemedi.

İMZA PARASIYLA TELAFİ

Dorukhan'a garanti ücretin dışında sezon başına 7 milyon TL imza parası verilecek, yıllık maliyet 16 milyon TL olacak. Bunun dışında maç başı, kadroda bulunma, başarı gibi ekstra bonuslar da var.