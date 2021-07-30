Trabzonspor, Dorukhan'a her sezon için neden 7 milyon TL imza parası ödeyecek? Gerçekler ortaya çıktı
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Trabzonspor, Dorukhan'a her sezon için neden 7 milyon TL imza parası ödeyecek? Gerçekler ortaya çıktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bordo-Mavililer, Dorukhan Toköz'ü 9 milyon TL garanti ücret ve 7 milyon TL imza parasıyla kadroya kattı. Ancak imza parasının yüksek olması birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Trabzonspor, yerli futbolcularda belirlediği üst limit olan 9 milyon TL'yi aşmamak adına, imza parasının tutarını yüksek tuttu.

Dorukhan Toköz'ü kadrosuna Trabzonspor, dikkatleri üzerine çekti ancak bu transferin maliyeti de tartışma konusu oldu. Karadeniz ekibi, Dorukhan'a 9 milyon TL garanti ücret ve sezon başına 7 milyon TL imza parası verecek. Bu transferin Trabzonspor'a üç yıllık maliyeti 50 milyon TL'yi aşıyor...

Trabzonspor, Dorukhan'a her sezon için neden 7 milyon TL imza parası ödeyecek? Gerçekler ortaya çıktı

ABDÜLKADİR VE UĞURCAN GİBİ İSİMLER

Takvim'in aktardığı haberde; Abdulkadir ve Uğurcan gibi yıldızlar 9 milyon TL kazanıyor. Bordo-Mavililer, yerlilerdeki 9 milyon TL'lik limiti aşmak istemedi.

İMZA PARASIYLA TELAFİ

Dorukhan'a garanti ücretin dışında sezon başına 7 milyon TL imza parası verilecek, yıllık maliyet 16 milyon TL olacak. Bunun dışında maç başı, kadroda bulunma, başarı gibi ekstra bonuslar da var.

Trabzonspor, Dorukhan'a her sezon için neden 7 milyon TL imza parası ödeyecek? Gerçekler ortaya çıktı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber Yorumları (2)
SUSKUN DEMİR: çok para değmaz
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TUFAN CELİK: İsmail Köybaşının alacağı 1,5 milyona oooo diyenler ne diyecek bakalım
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