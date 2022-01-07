Trabzonspor transferde gaza bastı! Yarın bir yıldız daha şehre geliyor
Edin Visca'yı kadrosuna katan Trabzonspor, bir bomba daha patlatıyor. Polonyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz, yarın Trabzon'da olacak.
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi olan Trabzonspor, transferde gaza bastı. Edin Visca'ya resmi imzayı attıran Bordo-Mavililer, yarın bir futbolcuyu daha şehre getirecek.
ANLAŞMA YAPILDI
Union Berlin forması giyen 22 yaşındaki Tymoteusz Puchacz ile anlaşmaya varıldı. Genç futbolcunun yarın sağlık kontrollerinden geçmek için Trabzon'a geleceği öğrenildi.
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