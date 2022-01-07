Trabzonspor transferde gaza bastı! Yarın bir yıldız daha şehre geliyor

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi olan Trabzonspor, transferde gaza bastı. Edin Visca'ya resmi imzayı attıran Bordo-Mavililer, yarın bir futbolcuyu daha şehre getirecek.

ANLAŞMA YAPILDI

Union Berlin forması giyen 22 yaşındaki Tymoteusz Puchacz ile anlaşmaya varıldı. Genç futbolcunun yarın sağlık kontrollerinden geçmek için Trabzon'a geleceği öğrenildi.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet