Trabzonspor'dan sürpriz atak! Fenerlilerin kabuslarına giren futbolcuyla görüşmeler başladı
Trabzonspor, Olympiakos'un golcüsü Georgios Masouras'ı renklerine bağlamak için harekete geçti. Bordo-mavili ekip, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Olympiakos'a 3-0 yenildiği karşılaşmada 2 gol atan Yunan futbolcuyu ara transfer döneminde renklerine bağlamak için startı verdi.
Trabzonspor'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Bordo-mavili ekip, Olympiakos'un sol kanat oyuncusu Georgios Masouras'ı gündemine aldı.
FENERBAHÇE'YE 2 GOL ATMIŞTI
61saat'in haberine göre; Bordo-mavili takım, Olympiakos forması giyen sol kanat oyuncusu Georgios Masouras için görüşmelere başladı. Georgios Masouras, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u ağırladığı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldığı maçta attığı 2 golle yıldızlaşan isim olmuştu.
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