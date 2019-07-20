Trabzonspor'dan Mario Gomez'e sürpriz teklif!
Golcü arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi Mario Gomez. Beşiktaş'ın eski oyuncusu Alman golcü için bordo mavili ekip görüşmeleri sürdürüyor. Mario Gomez transferi gerçekleşmezse gündeme yeniden Adebayor gelecek.
Bordo mavili taraftarların sosyal medyadan başlattığı Mario Gomez kampanyasına yönetim de kayıtsız kalmadı ve Stuttgart ile temasa geçti.
Sabah'ta yer alan habere göre; Alman kulübü 34 yaşındaki golcüye 2 milyon euro fiyat biçerken, Gomez de 2,5 milyon euro istedi. Görüşmelerin menajerler aracılığı ile devam ettiği belirtildi.
41 MAÇTA 28 GOL ATTI
2015-16 sezonunda Beşiktaş forması giyen Mario Gomez 41 maçta 28 gol ve 6 asistle oynamıştı. Geçen sezon da Stuttgart forması ile 34 maçta 8 gol, 2 asist kaydetti.
YENİDEN ADEBAYOR
Ivan Santini cephesinde de gelişmeler yaşandı. Anderlecht ile 3 milyon euroluk bonservis bedelinde indirim pazarlığı devam ederken, 3 yıllık sözleşme isteyen oyuncu ile de anlaşma noktasına gelindi. Ancak elini güçlü tutmak isteyen bordo-mavililer, daha önce de görüştüğü Adebayor'a da yeni bir teklif yaptı.
35 yaşındaki oyuncunun da teklife sıcak baktığı ancak sözleşme süresinin sorun olabileceği belirtildi. Trabzonspor'un teklifi 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık olacak.