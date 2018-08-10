Trabzonspor, Ersun Yanal ve Aykut Demir'e Tazminat Ödedi

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının eski teknik direktörü Ersun Yanal'a 10 milyon 575 bin lira, eski oyuncusu Aykut Demir'e ise 9 milyon 780 bin lira tazminat ödedi.

Trabzonspor, Ersun Yanal ve Aykut Demir'e Tazminat Ödedi

Trabzonspor, eski teknik direktörü Ersun Yanal'a 10 milyon 575 bin lira ve eski oyuncusu Aykut Demir'e ise 9 milyon 780 bin lira tazminat ödedi.

Alınan bilgiye göre, bordo-mavili kulübün yönetimi tarafından, futbol takımında daha önce teknik direktörlük yapan Ersun Yanal'a bugün itibarıyla 10 milyon 575 bin lira tazminat ödendi.

AYKUT DEMİR'E 9 MİLYON 780 BİN LİRA ÖDENDİ

Takımda daha önce futbol oynayan Aykut Demir'e de 9 milyon 780 bin lira ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

Öte yandan bordo-mavili yönetimin, takımın eski oyuncusu Dame N'Doye'un menajerine 130 bin avro, Ersun Yanal'ın yardımcılarına da 800 bin lira ödeme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Yapılan bu ödemelerle birlikte bordo-mavili kulübün lisans ve tescil işlemlerine engel bir borcunun kalmadığı belirtildi.

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YORUMLAR (1)

  • REİSCİHALİT:
    yok yok bunlar daha az. . . . . 2010/2011 yilinin sampiyonu trabzon diye ugrasin durun milleti uyutun isler iyi gitmeyince hemen fenerbahceyi hedef gösterinki futboldaki basarisizlik konusulmasin. . . yemiyorlar artik bu numaralari
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