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Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan açıklaması

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan açıklaması

Trabzonspor Kulübü'nden, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor Kulübü'nden, Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'ün sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın yapılan muayenesi ve bugün çekilen MR'ı neticesinde sol uyluk arka adalesinde grade 1 kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir. Aynı müsabakada rakip oyuncuyla girdiği ikili mücadelede sağ kalçasına aldığı darbe sonrası zorlanma tespit edilen Dorukhan'ın ise çekilen MR'ında sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri
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