Trabzonspor'daki kötü gidişatın ardından kurul başkanları toplandı
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Trabzonspor'daki kötü gidişatın ardından kurul başkanları toplandı

18.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:18
Trabzonspor'daki kötü gidişatın ardından kurul başkanları toplandı

Trabzonspor'da Divan Kurulu başta olmak üzere tüm kurulların başkanları bir araya gelerek bordo-mavili takımın kötü gidişatını değerlendirmek üzere istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da Divan Kurulu başta olmak üzere tüm kurulların başkanları bir araya gelerek bordo-mavili takımın kötü gidişatını değerlendirmek üzere istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada kenetlenme vurgusunda bulunulurken, "İçinde bulunduğumuz girdaptan kurtulacağımıza inancımız tamdır" denildi.

Trabzonspor kurullarının ortak yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne değin Türk futbolunda sayısız başarılara imza atan Trabzonspor, zaman zaman başarısızlıklar yaşasa da bunları bertaraf etme kararlılığını göstermiştir. Ekonomik sıkıntıya düşen kulübümüz, borcunu yeniden yapılandırmış ve geçen sezonu belki şampiyon tamamlayamamış, ancak ligi ikinci sırada bitirmiştir. Türkiye Kupası'nı da kazanmıştır. Karadeniz Fırtınası, tarihine bakıldığında her sezona başarı parolasıyla başladığı gibi 2020-21 sezonuna da aynı şekilde başlamıştı. Ancak ligde oynadığı 12 maçta 14 puan toplamış, kupada da elenmiş bir takım görüntüsü vermesi başta yönetim kurulu ve taraftarlarımız olmak üzere hepimizi üzmüştür. Bu üzücü dönemlerde kurullar ve camia olarak bizlere düşen görev yıpratıcı, kısır çekişmelere fırsat vermeden, Trabzonspor felsefesi ve ruhuna yakışmayan bu görüntüyü bir an önce silmek için başta moral ve motivasyonu yüksek bütünleşmiş bir yönetim kurulu olmak üzere, tüm kurullarla birbirine kenetlenmek, teknik kadro, futbolcular ve taraftarlar olarak da felsefemizi ve ruhumuzu yeniden canlandırmak mecburiyetindeyiz. Bu doğrultuda içinde bulunduğumuz girdaptan kurtulacağımıza inancımız tamdır."TRABZONSPOR KOLEJİ VE ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜN STATLARA YERLEŞTİRİLMESİ ÖNERİSİTrabzonspor Koleji ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesinin statlara yeniden yerleştirilmesi önerisinde de bulunan kurulların açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Trabzonspor'un yapısına uygun, Sayın Özkan Sümer'in (10 Mayıs 1996'da Faruk Özak, 2000-2002'de ise Özkan Sümer, revize edip tekrar plan ve projelendirmiş) yıllar önce önerdiği Trabzonspor Koleji konusunda da yeniden yapılan çalışmalar, yönetim kurulunun takdirine sunulup konunun geliştirilmesi yönünde değerlendirme yapılması bordo-mavili camianın menfaatine olacaktır. Ayrıca Divan Kurulu'nun önerisi şeklinde Cumhurbaşkanlığı ve Futbol Federasyonu Başkanlığı'na sunulan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda da ahlaklısını severim' şeklindeki veciz ifadesinin tüm statlara yeniden yerleştirilmesinin futbola yeni bir soluk getireceği görüşündeyiz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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