Trabzonspor'da Yusuf Erdoğan transferinin detayları açıklandı

Trabzonspor Kulübü'nden Kamu Aydınlatma Paltformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa'dan transfer edilen Yusuf Erdoğan ile 3.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre Erdoğan'a, 2021-2022 futbol sezonunun ikinci yarısı için 3 milyon 500 bin TL, 2022-23 sezonu için 7 milyon TL, sonraki sezonlarda ise bir önceki sezonda aldığı ücrete tüketici-üretici fiyat endeksinin yarısı kadar ücret artışı uygulanacak. Oyuncunun menajerine de ayrıca, futbolcunun sözleşmesinin devam etmesi şartına bağlı olarak Yusuf Erdoğan'a ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u kadar ödeme yapılacak.Bordo mavili kulüp ayrıca, sözleşme fesih bedeli olarak Kasımpaşa'ya iki taksit halinde toplam 500 bin Euro+KDV ödeme yapacak.

Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor Haberleri

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