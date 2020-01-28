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Trabzonspor'da Sturridge takımla birlikte çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

28.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:19
Trabzonspor'da Sturridge takımla birlikte çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. de takımla birlikte çalışmalara başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana tedavileri devam eden Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz katılmadı. Antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştiren bordo-mavililerin oldukça hırslı oldukları öğrenildi.


Daniel Sturridge takımla çalıştı


Antalya kampında Tiran ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra ligin ikinci yarısında görev alamayan Sturridge takımla birlikte çalıştı. Doktor kontrolünden çalışan yıldız oyuncunun Fenerbahçe maçına kadar hazır olması bekleniyor.


Yarın izin yapacaklar


Trabzonspor yarını izinli olarak geçirecek. Yeni Malatyaspor maçının iptal olmasının ardından haftayı maç yapmadan geçiren bordo-mavililer 29 Ocak Çarşamba gününü izinli olarak geçirecek. Trabzonspor, perşembe günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İHA
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