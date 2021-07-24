Trabzonspor'da rica transferi iddiası: İsmail Köybaşı'yı alsanıza

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Bordo-Mavililer'in 32 yaşındaki sol bek İsmail Köybaşı transferiyle ilgili bomba iddia ortaya atıldı. Hatırlı kişiler, İsmail'in transferi için ön ayak olarak futbolcuyu Trabzonspor'a getirdiği öne sürüldü. Yönetim rica üzerine bu transferi bitirdi. Ancak İsmail'in transferine rağmen Trabzonspor bir sol bek daha transfer edecek gibi görünüyor.

Karadeneniz ekibinin İsmail Köybaşı transferi tartışma konusu oldu. İsmail için camiada bir dedikodu dolaştığı aktarıldı. İsmail'in Abdullah Avcı'nın listesinde olduğu ancak öncelikli oyuncular arasında bulunmadığı ifade edildi.

HATIRLI KİŞİLERİN RİCASI

Hatırlı iş adamlarının araya girerek İsmail'in Trabzonspor'a transferinde ön ayak olduğu iddia edildi. Rica üzerine de bu transfer bitirildi. Buna rağmen Trabzonspor'da bir sol bek transferi daha yapılacağı konuşuluyor.

6 MİLYON TL

İsmail Köybaşı, Trabzonspor'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki sol bek 5 milyon TL garanti ücret ve sezon başına 1 milyon TL imza parası alacak. Opsiyon devreye girerse maaşı 5.5 milyon TL'ye çıkacak.