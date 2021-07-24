Trabzonspor'da rica transferi iddiası: İsmail Köybaşı'yı alsanıza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor'da rica transferi iddiası: İsmail Köybaşı'yı alsanıza

Haberler.com - Haberler | Spor

Bordo-Mavililer'in 32 yaşındaki sol bek İsmail Köybaşı transferiyle ilgili bomba iddia ortaya atıldı. Hatırlı kişiler, İsmail'in transferi için ön ayak olarak futbolcuyu Trabzonspor'a getirdiği öne sürüldü. Yönetim rica üzerine bu transferi bitirdi. Ancak İsmail'in transferine rağmen Trabzonspor bir sol bek daha transfer edecek gibi görünüyor.

Karadeneniz ekibinin İsmail Köybaşı transferi tartışma konusu oldu. İsmail için camiada bir dedikodu dolaştığı aktarıldı. İsmail'in Abdullah Avcı'nın listesinde olduğu ancak öncelikli oyuncular arasında bulunmadığı ifade edildi.

HATIRLI KİŞİLERİN RİCASI

Hatırlı iş adamlarının araya girerek İsmail'in Trabzonspor'a transferinde ön ayak olduğu iddia edildi. Rica üzerine de bu transfer bitirildi. Buna rağmen Trabzonspor'da bir sol bek transferi daha yapılacağı konuşuluyor.

Trabzonspor'da rica transferi iddiası: İsmail Köybaşı'yı alsanıza

6 MİLYON TL

İsmail Köybaşı, Trabzonspor'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki sol bek 5 milyon TL garanti ücret ve sezon başına 1 milyon TL imza parası alacak. Opsiyon devreye girerse maaşı 5.5 milyon TL'ye çıkacak.

Trabzonspor'da rica transferi iddiası: İsmail Köybaşı'yı alsanıza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Demir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Yener Ahmet Kural Demet Akalın Serra Arıtürk
Spor Muslera Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzonspor'da rica transferi iddiası: İsmail Köybaşı'yı alsanıza - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 14:41:18. #1.14#

title