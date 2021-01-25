Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi
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Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

25.01.2021 16:13 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:31

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği 36 yaşındaki savunmacı Joao Pereira'nın sözleşmesi feshedildi. Portekizli oyuncunun Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile görüştüğü ifade edildi.

Trabzonspor Kulübü, Portekizli futbolcu Joao Pereira'nın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Joao Pereira'nın 1 Haziran 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

GÖZTEPE'YLE GÖRÜŞÜYOR

Açıklamada, "Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Karadeniz ekibinde 122 maçta forma giyen ve 3 gol, 16 asistle skora da katkıda bulunan Portekizli oyuncunun, Göztepe ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da Portekizli futbolcu Pereira'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları (1)
FENERLY: yaşına ragmen çok iyi oyuncuydu . .
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