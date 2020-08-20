Trabzonspor, Nemanja Andusic ile yollarını ayırdı Trabzonspor, 23 yaşındaki futbolcu Nemanja Andusic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Yapılan anlaşma gereği bordo mavililer, Bosna Hersekli futbolcuya 50 bin euro fesih bedeli ödeyecek.

Trabzonspor, 23 yaşındaki futbolcu Nemanja Andusic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından 23 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile Şirketimiz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 50.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir."

Kaynak: DHA