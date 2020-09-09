Trabzonspor'da Manuel da Costa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
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Trabzonspor'da Manuel da Costa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Trabzonspor, Faslı stoperi Manuel da Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. KAP bildiriminde oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği vurgulandı.

09.09.2020 22:41 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:58

Trabzonspor'da transferde hareketli dakikalar yaşanıyor. Bordo mavili ekipte Manuel da Costa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bu gelişme Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Karadeniz temsilcisi, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini açıkladı. Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadelerini kullandı.

KUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Kariyerinde daha önce Nancy, PSV, Fiorentina, Sampdoria, West Ham United, Lokomotiv Moskova, Nacional, Sivasspor, Olympiacos, Başakşehir ve Al Ittihad forması giyen da Costa, Trabzonspor'da Süper Lig ikinciliği ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Trabzonspor'da Manuel da Costa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Kaynak: DHA

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