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Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı

Resmi açıklama bu gece ya da yarın sabah yapılacakKalan maçlarda görev Eddie Newton'unYeni sezonda Avcı veya ŞotaTolga SAĞLAM / TRABZON - Trabzonspor yönetimi, bu sabah istifasını sunan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in istifasını kabul etti.

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı
20.07.2020 21:03 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:06

Resmi açıklama bu gece ya da yarın sabah yapılacak

Kalan maçlarda görev Eddie Newton'un

Yeni sezonda Avcı veya Şota

Tolga SAĞLAM/ TRABZON - Trabzonspor yönetimi, bu sabah istifasını sunan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in istifasını kabul etti.Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlük görevine geçen Hüseyin Çimşir, 22 maçlık serüvenin ardından bordo mavili takım ile yollarını ayırdı. Bordo mavili yönetim, daha önce istifasını sunan Çimşir'in istifasını kabul etti. Bordo mavililerin ayrılığı bu gece ya da yarın resmen duyurması beklenirken, sezonun kalan maçlarında yardımcı antrenör Eddie Newton'un görev yapacağı öğrenildi.YENİ SEZONDA AVCI VEYA ŞOTABordo mavili ekibin yeni sezon için Abdullah Avcı ya da Şota Arveladze isimleri üzerinde durduğu öğrenilirken, bu görüşmelerin kupa finalinden sonra hız kazanacağı belirtildi.

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında 16'sı lig 6'sı kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı.


Kaynak: DHA

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