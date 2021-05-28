Trabzonspor'da büyük temizlik! 5 futbolcu ile yollar ayrıldı

Bordo-Mavili kulüp, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benim Afobe'nin takımdan ayrıldığını duyurdu. Karadeniz ekibi, oyuncularına verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.