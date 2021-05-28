Trabzonspor'da büyük temizlik! 5 futbolcu ile yollar ayrıldı
Bordo-Mavili kulüp, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benim Afobe'nin takımdan ayrıldığını duyurdu. Karadeniz ekibi, oyuncularına verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'nin takımdan ayrıldığını paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.