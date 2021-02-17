Trabzonspor'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 7'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trabzonspor'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 7'ye yükseldi

17.02.2021 22:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:31
Trabzonspor'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 7'ye yükseldi

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi başlayan koronavirüs vakalarında sayı artmaya devam ediyor. Bordo mavililerde koronaya yakalananların sayısı 7'ye ulaştı.

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi başlayan koronavirüs vakalarında sayı artmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde bugün bir futbolcunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktı.

Trabzonspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 6'ya çıkan pozitif sayısına bugün yeni bir isim daha eklendi.

Bordo-mavili takımda dün yapılan testi negatif bir futbolcunun bugün sempton göstermesi üzerine yapılan testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, böylelikle Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi takımda koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

KALE 18'LİK FUTBOLCUYA EMANET

Öte yandan Trabzonspor'da virüs nedeniyle kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Karadeniz ekibinde ilk 3 kaleci Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüsten dolayı Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Bu nedenle teknik direktör Abdullah Avcı, kalede mecburen 18 yaşındaki Kağan Moradaoğlu'na şans verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Osman Kavala Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sibel Can Prens Harry Burak Deniz
Spor Erol Bulut Mesut Özil Metin Oktay Deniz Türüç Necip Uysal
Tüm Haberler Kar Şehit Barcelona Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 7'ye yükseldi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 22:32:07. #1.15#
title