Trabzonspor'da Belhanda alternatifler arasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzonspor'da Belhanda alternatifler arasında

Trabzonspor'da Belhanda alternatifler arasında
Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU - Haberler | Spor

Trabzonspor'da lig bitmeden yeni sezonun planlaması ve transfer çalışmalarına başlandı.

Trabzonspor'da lig bitmeden yeni sezonun planlaması ve transfer çalışmalarına başlandı. Göztepe maçından sonra takıma 4 gün izin veren teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi.

KOITA VE PERES TAMAM Transferin büyük bir kısmını kamp öncesine yetiştirmek isteyen bordo mavili yönetim, Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Hem direkt ilk 11 hem de alternatif isimleri kadrosuna katarak yeni sezona güçlü bir ekiple girmeyi düşünen Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fode Koita ve İtalyan ekibi Roma'nın Brezilyalı sağ beki Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardı. Özellikle Koita'yı genel bir sağlık taramasından geçirecek olan bordo mavili ekip, Peres ile birlikte ilk iki transferini resmiyete kavuşturacak. FRANSIZLARIN GÖZDESİ BELHANDA, TRABZONSPOR'UN ALTERNATİFLERİ ARASINDA

Galatasaray ile yollarını ayıran Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, bordo mavili takımın gündemine geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Şu an transferinde somut adımlar atılmayan ve alternatif isimler arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcuya tek resmi teklif Montpellier'den geldi. Belhanda'yı gündemine alan bir diğer Fransız kulübü Nice de transferi için yeni hocanın belli olmasını bekliyor. Fransa'da şampiyonluk yarışı içinde olan Lille de Belhanda'yı gündemine alırken, yeni yönetim borç yükü nedeniyle öncelik olarak oyuncu satışını düşünüyor. Sonra ise hedefte Belhanda var. Ayrıca Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifleri de Belhanda geri çevirdi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi
Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi
Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor
Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Süleyman Soylu Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Müge Anlı Feyza Aktan Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Cyle Larin Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzonspor'da Belhanda alternatifler arasında - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 16:36:59. #1.16#

title