Trabzonspor'da Afobe, Sivasspor maçında yok
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Trabzonspor'da Afobe, Sivasspor maçında yok

Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor
Trabzonspor'da Afobe, Sivasspor maçında yok

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Benik Afobe'nin sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

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Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Benik Afobe'nin sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Benik Afobe'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "U-19 takımımızla oynadığımız antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Benik Afobe'nin yapılan değerlendirmesinde omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır" ifadelerine yer verildi.Trabzonspor'da bir başka forvet oyuncusu Djaniny de kart cezası nedeniyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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