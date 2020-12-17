Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı
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Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı

17.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:59

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a mağlup olarak kupaya veda eden Trabzonspor'da Plaza, Diabate ile Bilal Başacıkoğlu'nun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan ve son olarak geçen sezon şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon çıktığı ilk maçta veda eden Trabzonspor'da bu maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararı doğrultusunda Plaza, Diabate ile Bilal kadro dışı bırakıldı.

Alınan bu kararda oyuncuların performansının etkili olduğu kaydedildi. Bordo mavili kulüpten kadro dışın kalan oyuncularla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı
Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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