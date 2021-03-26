Trabzonspor, çift antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında 3 Nisan'da deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'nci haftasında 3 Nisan'da deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah 10.00'da kuvvet çalışması yapan bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 17.00'de yapılan günün ikinci antrenmanında ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Ülkelerinin milli takımlarında yer alan oyuncuların yer almadığı antrenmanda, Berat, Kamil Ahmet ile Trondsen'in takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM