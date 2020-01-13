13.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:23

Trabzonspor: "Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Aziz Nesin'in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir" - İSTANBUL

Kaynak: İHA