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Trabzonspor: "Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Aziz Nesin'in Gol...

Trabzonspor: "Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı Aziz Nesin'in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir"

13.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:23
Trabzonspor:

: "Bugün, gücünü yalnızca ekonomik üstünlüğünden alanların, tıpkı 'in Gol Kralı romanındaki gibi sahip olduğu zenginlikle futbolcu dahi olabileceğini sanan Sait Hopsait'ler devrinin sonuna gelinmiştir" - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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