Trabzonspor bombayı patlatıyor! Steven Caulker'la İstanbul'da transfer görüşmesi yapıldı
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Trabzonspor bombayı patlatıyor! Steven Caulker'la İstanbul'da transfer görüşmesi yapıldı

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Trabzonspor, Alanyaspor'la sözleşmesi biten başarılı savunmacı Steve Caulker'ın transferini bitirmek için harekete geçti. Bordo-mavililerin, adı sık sık Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan İngiliz futbolcuyla İstanbul'da bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Roma'dan Gervinho ve Parmada'dan Bruno Peres'le imza aşamasına gelen Trabzonspor, transferlerine bir yenisini daha eklemek için harekete geçti. Fırtına, Alanyaspor'un İngiliz savunmacısı Steven Caulker'a imza attırmak için devrede.

ADI FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'LA ANILIYORDU

Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor'un Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbahçe ile Beşiktaş'la da anılan Caulker'la İstanbul'da transfer görüşmesi yaptı.

Trabzonspor bombayı patlatıyor! Steven Caulker'la İstanbul'da transfer görüşmesi yapıldı
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