Trabzonspor Bilal Başaçıkoğlu'nun sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmemiştir" denildi.

7 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Trabzonspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 7 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu gol sevinci yaşayamadı.