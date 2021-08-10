Trabzonspor Başkanı, yeni transferlerden fidan bağışı istedi

Trabzonspor'da yeni transferler Andres Cornelius ve Dorukhan Toköz için imza töreni düzenlendi. Başkan Ahmet Ağaoğlu törende, "Cornelius çok zor transfer oldu. Eminim ki Vikinglerin mücadele gücünü sahaya yansıtacaktır. Kendisinden beklentimiz çok büyük. Dorukhan da Türk futbolunun yetiştirdiği önemli değerlerdin biri. Formalarımız şu anda satılıyor. Forma yerine fidan yazıyorum. Sizlerden fidan bağışı yapmanızı istiyorum." diye konuştu.

Trabzonspor kulübü, Dorukhan Toköz ve Andreas Cornelius transferleri için imza töreni düzenledi.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"ÇOK ZOR TRANSFER"

"Cornelius, belki de bu sezon yapmış olduğumuz en zorlu transfer. Mayıs ayında başladık, iki defa kesintiye uğradı. Bir hayli zor bir transfer oldu. Kendisine hoş geldin diyoruz. Parma ile çok zorlu bir pazarlık süreci yaşadık. Onların da gösterdiği anlayışa ve katkılara teşekkür ederim. Umarım kısa sürede Serie A'ya yükselirler. Dorukhan Toköz, Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği önemli değerlerden biri. Gelişiminde büyük pay sahibi olan Beşiktaş'a da teşekkür ediyoruz .Eminim ki Vikinglerin mücadele gücünü sahaya yansıtacak. Kendisinden beklentimiz çok büyük.

"FORMA YERİNE FİDAN YAZIYORUM"

Formayı her zaman satarız. Zaten duyduğum kadarıyla taraftarlarımız da bir hayli ilgi göstermeye başlamışlar. Beşer bin forma yerine, her iki oyuncumuza da 61 biner fidan bağışı yazıyorum."

"SEVE SEVE KABUL EDERİM"

Cornelius Başkan'ın açıklamalarından sonra şu ifadeleri kullandı:Burada olmaktan çok mutluyum. Burası büyük bir kulüp ve bu da büyük bir fırsat. Burada oynamayı ve kupalar kazanmayı dört gözle bekliyorum. Taraftarların kulübe ne kadar bağlı olduklarını kısa süredir burada olmama rağmen görme fırsatı buldum. Bir santrfor olarak gollerle takımıma katkıda bulunmak istiyorum. Gol sayısı vermek doğru olmaz ama sahada olduğum her dakika boyunca elimden gelenin en iyisini yapacağım.

En ufak bir katkım olacaksa çok mutlu olurum. Yaşananlar çok korkutucuydu. Bu yangından etkilenen, evlerini terk eden insanları gördüm. Onlara bir nebze de olsa katkım olacaksa, ben de bundan çok mutlu olurum.

"ŞAMPİYONLUKTA KATKIM OLACAK"

Yeni transfer Dorukhan Toköz de, "Trabzonspor camiasının içinde bulunmak çok gurur verici ve çok mutluyum. Böyle bir projenin içinde bulunmak gerçekten çok güzel. İnşallah sonu şampiyonluk olur. Ben de kendi açımdan elimden ne geliyorsa vereceğim ve inşallah şampiyonlukta da katkım olacak" açıklamasını yaptı.