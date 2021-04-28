Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Uğurcan için 19 milyon euro verdiler, kabul etmedik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili ekibin Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Abdullah Avcı'dan memnun olduklarını ve daha büyük başarılara imza atacaklarına inandığını belirten Ağaoğlu, "Biz gitsek de hoca kalır. Takımın istikrarını sağladı" dedi. Maçtan önce de bir İtalyan sitesine röportaj veren Ağaoğlu, "Üst düzey bir takım olmadığı için teklifi reddettik. 19 milyon euro verdiler. EURO 2020 sonrası karar vereceğiz" diye konuştu.

Bordo-Mavililer'in Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 sonuçlanan Göztepe maçının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Abdullah Avcı'ya güvendiklerini ve Uğurcan Çakır için acele etmeyeceklerini ifade etti.

Ağaoğlu'nun yaptığı iki ayrı açıklamanın derlemesi:

"FRANSIZ, ALMAN VE İNGİLİZ"

"Bir Fransız, bir Alman ve bir de İngiliz kulübü olmak üzere bazı kulüpler temsilcileri vasıtasıyla yöneticilerimize başvuruda bulundu. Bir İtalyan takımı resmi teklif yaptı. Teklif, primlerle birlikte 19 milyon Euro'ydu. Ancak üst düzey bir takım olmadığı için teklifi reddettik.

"PİYASASINA BAKACAĞIZ"

Şu andaki fiyatı konusunda realist bir rakam söyleyemiyorum. Avrupa piyasasına çıktıktan sonra ne kadar olabileceğini bakacağız. Biz ve oyuncumuz üst düzey bir kulüple sözleşme imzalamak istiyoruz.

"BİZ GİDERİZ HOCA KALIR"

Takımın oynadığı futbola bakarsak göze hoş gelmeyen bir futbol olabilir ama istikrarı takım içerisinde sağlayarak takımı 4'üncülüğe kadar çıkardı. Bana göre yapabileceğinin en iyisini yaptı. Benim mukavelemin bitmesine de 8 ay var. Biz gideriz hoca kalır."