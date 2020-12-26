Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

26.12.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:26
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, başkan yardımcısı ve mali sayman Emin Kahraman, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Hayırlıoğlu, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ve Lokman Sadıklar, 22 Aralık'ta vefat eden kulübün efsanelerinden Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Başkan Ağaoğlu, Sümer'in mezarına çiçek bıraktı, ardından da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dua okudu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aslı Tandoğan Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Metin Oktay Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 14:30:25. #1.15#
title