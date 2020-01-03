: Trabzonspor, Badou Ndiaye ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

03.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:56

Trabzonspor Kulübü, İngiltere Championship takımlarından Stoke City'den Badou Ndiaye'nin transferi için resmi açıklama yaptı.

Bordo-mavili takulüpten Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "İngiltere'nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "Oyuncunun kendisiyle anlaştık, kulübüyle anlaştık. Ndiaye bize kiralık olarak gelecek. Bu transferi cuma günü açıklayacağız ve tüm mali detayları da vereceğiz. Ndiaye'nin satın alma opsiyonu var, bu konuda da bir anlaşma yaptık. Opsiyon bizim tarafımızda" ifadelerini kullanmıştı.

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