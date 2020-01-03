Trabzonspor, Badou Ndiaye ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
Trabzonspor Badou Ndiaye'ye kavuşuyor. Trabzonspor, Badou Ndiaye'nin kiralanması için Stoke City ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Kulübü, İngiltere Championship takımlarından Stoke City'den Badou Ndiaye'nin transferi için resmi açıklama yaptı.
Bordo-mavili takulüpten Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "İngiltere'nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "Oyuncunun kendisiyle anlaştık, kulübüyle anlaştık. Ndiaye bize kiralık olarak gelecek. Bu transferi cuma günü açıklayacağız ve tüm mali detayları da vereceğiz. Ndiaye'nin satın alma opsiyonu var, bu konuda da bir anlaşma yaptık. Opsiyon bizim tarafımızda" ifadelerini kullanmıştı.
Haber Videosu: Trabzonspor, Badou Ndiaye ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
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2 yıldır alınsın dıyordum hayırlı olsun BUYUK TRABZONSPORUMUZA masayıda sıkı tutarsak kımse bızı bukez şampiyonluktan edemez. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Boşuna yapılmış bir transfer sanırım saat 12''den önce bu işe karar verilmiş normal, ilk beşe girerseniz yatın kalkın şükredin hamsiler.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu ülkeye ne geliyorsa sen ve senin gibi zavallı kin nefret ve hakaret söylemleriyle ortalığı birbirine katan TS, GS, BJK, FB taraftarlarını birbirine düşüren beyinsizlerden geliyor. . . .1 Yayından Kaldır
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Hayırlı uğurlu olsun İnşallah katkısının fazla olacağını düşünüyorum Şampiyonluk yolunda. . . Tebrik etmek gerek Trabzonspor yönetimini bu dönemde böyle bir transferi yaptıkları için. . .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır