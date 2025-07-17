Trabzonspor Araz Nahçıvan maçı CANLI nereden izlenir?

Trabzonspor Araz Nahçıvan maçı CANLI nereden izlenir?
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Trendyol Süper Lig'in köklü ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Peki, Trabzonspor Araz Nahçıvan maçı CANLI nereden izlenir?

Erzurum'da gerçekleştirilen ikinci etap kamp çalışmalarında bordo-mavililer, Azerbaycan Premier Ligi'nin güçlü ekiplerinden Araz Nahçıvan ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Peki, Trabzonspor Araz Nahçıvan maçı CANLI nereden izlenir?

TRABZONSPOR ARAZ NAHÇIVAN MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor, sezon öncesi kamp çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Yeni sezona güçlü bir başlangıç hedefleyen bordo-mavililer, bugün Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile hazırlık maçına çıkıyor.

17 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşma, 2-1 Trabzonspor üstünlüğü ile devam ediyor.

Trabzonspor - Araz Nahçıvan mücadelesi canlı yayınlanmayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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