Trabzonspor Araz Nahçıvan maç kaç kaç bitti mi? Trabzonspor Araz Nahçıvan özet - goller izleme linki var mı?

Trendyol Süper Lig'in köklü ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Peki, Trabzonspor Araz Nahçıvan özet - goller izleme linki var mı? Trabzonspor Araz Nahçıvan maç kaç kaç bitti mi?

TRABZONSPOR ARAZ NAHÇIVAN MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor, sezon öncesi kamp çalışmalarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Yeni sezona güçlü bir başlangıç hedefleyen bordo-mavililer, bugün Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile hazırlık maçına çıkıyor.

Trabzonspor - Araz Nahçıvan mücadelesi canlı yayınlanmayacak.

TRABZONSPOR ARAZ NAHÇIVAN MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ Mİ?

17 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşma, 2-1 Trabzonspor üstünlüğü ile devam ediyor.

Maç ile ilgili detayları Trabzonspor Youtube hesabında bulabilirsiniz.