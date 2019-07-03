Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, Werder Bremen'den transfer edilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Canbaz'dan beklentinin büyük olduğunu vurguladı.

Ağaoğlu, "Ahmet, Türkiye'deki, hatta dünyadaki en doğru yere geldi. Genç oyunculara verdiğimiz önem herkesin malumu. Ahmet de onlardan biri ve kendisinden beklentimiz çok büyük. Zorlu bir mücadelenin içine girecek. Oynadığı mevkide çok zorlu rakipleri var. İnanıyorum ki Avrupa'nın en iyisi olacak." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran Ahmet Canbaz ise "Heyecanlı ve gururluyum. İnşallah burada elimden gelen her şeyi yapacağım ve formayı alacağıma da inanıyorum. İnşallah herkes için en iyisi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA