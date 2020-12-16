Trabzonspor - Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı izle!
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Trabzonspor - Adana Demirspor arasında oynanacak. Peki Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 16 Aralık Çarşamba 2020 günü (bugün) saat 18:15 'de başlayacaktır.
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.
MAÇ ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?
Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ASpor ekranlarından şifresiz şekilde canlı olarak izleyebilirsiniz.
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI ASPOR CANLI İZLE!
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?
ALPER ÇETİN(Hakem)
MEHMET ALİ AKKOR(1. Yardımcı Hakem)
CEM ÖZBAY(2. Yardımcı Hakem)
SABİT SELVİ(Dördüncü Hakem)
TANER GİZLENCİ(Gözlemci)
SUAT ÇOBAN(Temsilci)
NAHİT KARAKAŞ(Temsilci)