Trabzonspor - Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Trabzonspor - Adana Demirspor arasında oynanacak. Peki Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?