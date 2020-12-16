Trabzonspor - Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı izle!
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Trabzonspor - Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı izle!

16.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:31
Trabzonspor - Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Trabzonspor - Adana Demirspor arasında oynanacak. Peki Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Trabzonspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 16 Aralık Çarşamba 2020 günü (bugün) saat 18:15 'de başlayacaktır.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.

MAÇ ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ASpor ekranlarından şifresiz şekilde canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI ASPOR CANLI İZLE!

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

ALPER ÇETİN(Hakem)

MEHMET ALİ AKKOR(1. Yardımcı Hakem)

CEM ÖZBAY(2. Yardımcı Hakem)

SABİT SELVİ(Dördüncü Hakem)

TANER GİZLENCİ(Gözlemci)

SUAT ÇOBAN(Temsilci)

NAHİT KARAKAŞ(Temsilci)

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