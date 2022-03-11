Trabzonspor'a methiyeler düzen Ali Koç, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Yazıklar olsun - Haberler

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Trabzonspor'a methiyeler düzen Ali Koç, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Yazıklar olsun

Haberler.com - Spor
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Trabzonspor'a methiyeler düzen Ali Koç, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Yazıklar olsun

MHK'nin 12 hakemi liste dışı bırakmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un liderliğini hakemlere bağlamayan Koç, "Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem." dedi. Bu sözler sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor için yaptığı açıklamayla Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. Basın toplantısında konuşan Koç, bordo-mavilileri ligin açık ara en iyi takımı olarak gösterdi.

"ÇOK İYİ KADRO KURDULAR VE PUAN FARKI TESADÜF DEĞİL"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Bize göre hakem konusunda daha şanslılar tabii ama çok iyi bir kadro kurdular ve puan farkı tesadüf değil." dedi.

Trabzonspor'a methiyeler düzen Ali Koç, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Yazıklar olsun

Trabzonspor'a methiyeler düzen Ali Koç, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Yazıklar olsun

Trabzonspor'a methiyeler düzen Ali Koç, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Yazıklar olsun

Trabzonspor'a methiyeler düzen Ali Koç, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Yazıklar olsun

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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