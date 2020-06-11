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Trabzonspor'a coşkulu uğurlama

Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı öncesi taraftarlar, bordo mavili takımı uğurladı.

Trabzonspor'a coşkulu uğurlama
11.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:27

Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı öncesi taraftarlar, bordo mavili takımı uğurladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden Trabzon Havalimanı'na hareket eden kafileye, çok sayıda taraftar meşaleler, marşlar ve "İnadına Trabzonspor", "Saldır Trabzonum" yazılı pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu.İzmir'e hareket eden bordo mavili kafilede 24 futbolcu yer aldı. Sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi İzmir'e götürülmezken, bir süredir takımla çalışamayan Jose Sosa ise kadrodaki yerini aldı.


Kaynak: DHA

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