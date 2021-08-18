Trabzonspor 5-1 Malatyaspor Maçının Perde Arkası
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Trabzonspor 5-1 Malatyaspor Maçının Perde Arkası

Dugout - Haberler | Spor

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Malatyaspor ile karşılaşan Trabzonspor adeta şov yaptı! Bordo-Mavililer rakibini 5-1 mağlup ederken yeni transferler performanslarıyla göz doldurdu. Cornelius ise oyuna ikinci yarı dahil oldu. Fırtına'nın golleri Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik ve Djaniny'den gelirken Malatya'nın golünü Adem Büyük kaydetti. Gelin maçın perde arkasına göz atalım.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Malatyaspor ile karşılaşan Trabzonspor adeta şov yaptı! Bordo-Mavililer rakibini 5-1 mağlup ederken yeni transferler performanslarıyla göz doldurdu. Cornelius ise oyuna ikinci yarı dahil oldu. Fırtına'nın golleri Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik ve Djaniny'den gelirken Malatya'nın golünü Adem Büyük kaydetti. Gelin maçın perde arkasına göz atalım.

Trabzonspor 5-1 Malatyaspor Maçının Perde Arkası

Kaynak: Dugout

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