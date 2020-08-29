HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Trabzonspor: 2-1

Yılport Samsunspor, 2020-2021 sezonu öncesi ilk hazırlık maçını Trabzonspor ile yaptı.

Trabzonspor: 2-1
29.08.2020 22:17 | Son Güncelleme: 29.08.2020 22:21

Yılport Samsunspor, 2020-2021 sezonu öncesi ilk hazırlık maçını Trabzonspor ile yaptı. 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadelede 50'nci dakikada Edgar Le ile öne geçen Trabzonspor daha sonra 54'üncü dakikada Enes İslam ve 89'uncu dakikada penaltıdan İlyas Kubilay'ın attığı golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmayı Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yönetim kurulu üyesi Veysel Bilen, genel müdür Soner Soykan, Samsunspor Başkan Vekili Savaş Boyar, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Yılport Samsunspor müsabakanın ilk yarısına Nurullah, Erhan, Ercan, Yalçın, Erkam, Oğuz, Savicevic, Gökhan Alsan, Burak Çalık, Guido ve Ahmethan ilk 11'iyle başladı. Trabzonspor ise Uğurcan, Nwakaeme, Sorloth, Ekuban, Campi, da Silva, Abdurrahim, Kerem, Pereira, Abdulkadir Parmak ve Furkan Yıldırım 11'iyle sahada yer aldı.İlk yarının 0-0 bittiği karşılaşmanın ikinci yarısında Yılport Samsunspor'da Ercan, Oğuz ve Guido yerine Yameogo, Ferhat ve Enes İslam oyuna dahil oldu. Oyunun ilerleyen bölümlerinde ise Nurullah, Erhan, Yalçın, Savicevic, Gökhan Alsan, Burak Çalık ve Ahmethan oyundan çıkarken yerlerine de Furkan, Recep Burak Yılmaz, Muhsin, İlyas Kubilay, Onur, Ceyhun ve Yunus Emre girdi. Trabzonspor'da ise Erce Kardeşler, Xavier, Marques, Abdulkadir Ömür, Trondsen, Kamil Ahmet, Salih, Edgar Le, Steven Plaza, Koray, Ahmetcan ve Serkan oyuna dahil olan isimler oldu.50'nci dakikada Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Edgar Le'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.54'üncü dakikada ani gelişen atakta Burak Çalık'ın ceza sahasına yaptığı yerden ortada topun gelişine vuran Enes İslam'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.89'uncu dakikada Özcan'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı kullanan İlyas Kubilay'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşmayı Yılport Samsunspor 2-1 galip tamamladı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı 3. Sayfa
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Spor
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu Dünya
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Magazin
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Güncel
Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada 3. Sayfa
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor
Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına 'vur' emri verildi
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım
Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü
Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri 'işe yaramaz' buldu
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Uzman isim Türk pilotların, Yunan F-16'larını engellediği olayı yorumladı: Füzeler kilitlenecek pozisyondaydı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı
Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, göz retinası yırtıldığı için sahaya gözlükle çıkıyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, göz retinası yırtıldığı için sahaya gözlükle çıkıyor
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Başakşehir'de etrafa ateş açan şüpheli ekipleri alarma geçirdi! Özel harekat operasyon düzenliyor
Başakşehir'de etrafa ateş açan şüpheli ekipleri alarma geçirdi! Özel harekat operasyon düzenliyor
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Hande Ataizi'den 'Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım' diyen takipçisine cevap
Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Fatih Dönmez Süleyman Soylu Berat Albayrak
Magazin Mfö Alişan Ezgi Mola Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Savaş Evlilik Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Trabzonspor: 2-1 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 22:21:33. #1.14#
title