Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yönetici AŞ Genel Kurulu yapıldı

28.08.2019 15:39

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yönetici AŞ Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında (TTSO) Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve diğer ilgililer katıldı. Mevcut durum, gelecekte yapılacak faaliyetler ve diğer gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Vali Ustaoğlu, "Bölgemizin, ilimizin, ülkemizin istihdamına, ekonomisine, iş dünyasına büyük katkı sağlayacak olan bu önemli yatırımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza teşekkür ederim" dedi.



TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, 2013 yılının Kasım ayında başlatılan sürecin bugüne geldiğini vurgulayarak, "Projeye hizmet veren o dönemki valimiz rahmetli Recep Kızılcık'a, dönemin DOKA Genel Sekreteri Çetin Oktay Kaldırım'a, o günden bugüne kadarki valilerimiz ve belediye başkanlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Kanunun çıkarılması konusunda eski Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü'nün çok büyük desteği olmuştur. Bu duruma gelmemizde özellikle şunu belirtmek istiyorum; 2013 yılında Cumhurbaşkanımıza odamızda yapılan toplantıda 11 adet proje sunmuştuk. Bir tanesi de Yatırım Adası Projesi'ydi. Kendisi 'Siz çalışmanıza devam edin, talep toplamaya devam edin, bu kanunu çıkarmak bizim işimiz' demişti. O günden bu yana bizler de gerek valilerimiz, gerek belediyelerimiz, gerekse ilgili kurumlarla işi takip ettik. En büyük destekçilerimiz Berat Albayrak Bakanımız, Süleyman Soylu Bakanımız oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da kanunun çıkmasında büyük etkisi olmuştur. Bu şekliyle birçok bakanımızın bu projeye desteği olmuştur. Yönetici şirketimizin ilk resmi toplantısında özellikle bunları belirtmek istiyorum. Bugünkü toplantımız bir tarihe imza atmaktır" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA