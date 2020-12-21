Trabzon Üniversitesi'nin düzenlediği WEBİNAR Buluşmaları'nın konuğu Celil Hekimoğlu olacak
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Trabzon Üniversitesi'nin düzenlediği WEBİNAR Buluşmaları'nın konuğu Celil Hekimoğlu olacak

21.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:34
Trabzon Üniversitesi'nin düzenlediği WEBİNAR Buluşmaları'nın konuğu Celil Hekimoğlu olacak

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesince düzenlenen halka açık WEBİNAR Buluşmaları'nın ikincisine, Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu konuk olacak.

Trabzon Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesince düzenlenen halka açık WEBİNAR Buluşmaları'nın ikincisine, Hekimoğlu Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu konuk olacak.

Hekimoğlu, Doç. Dr. Akın Çelik yönetiminde yarın saat 19.00'da başlayacak programda, "Profesyonel futbolda kulüp yönetimi" konusunu anlatacak, soruları yanıtlayacak.

Kovid-19 sürecinde başta öğrenciler olmak üzere sporcu ve sporseverlerin çeşitli sportif konularda bilgilendirilmesinin amaçlandığı toplantıların Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay'ın katılımıyla gerçekleştirilen ilkinde, "Bilimin Işığında Futbol" konusu ilgiyle izlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bektaş, "WEBİNAR buluşmalarının ilki büyük ilgi gördü. Sayın Celil Hekimoğlu da profesyonel futbolda kulüp yönetimini anlatacak. Sadece öğrencilerimiz değil tüm sporseverler konuyla ilgili bilgilendirilmiş olacak." dedi.

Söyleşiyi izleme adresinin link: https://akademi.trabzon.edu.tr/2020/12/17/profesyonel-futbolda-kulup-yonetimi/ olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç

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