Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı

EURO 2020'de Uğurcan Çakır'ın performansını ve Şenol Güneş'in tercihlerine hakaret boyunda yorumlar yapanlar hakkında işlem başlatıldı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kaleci Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a yönelik hakaret dolu paylaşımlar yapanlar hakkında işlem başlatıldı. Uğurcan Çakır'ın EURO 2020'de ortaya koyduğu performansa ve Şenol Güneş'in tercihleri sosyal medyada çok sık eleştirilmişti ancak sınırı aşanlar oldu. Bunun üzerine Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

7 KİŞİYE İŞLEM BAŞLATILDI

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile kaleci Uğurcan Çakır hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Bu 7 kişinin akıbeti hakkında bir karar paylaşılmadı.