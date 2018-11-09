Trabzon Dtm Toplantısı Yapıldı

Trabzon Dünya Ticaret Merkezi (DTM) Yönetim Kurulu toplantısı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) yapıldı.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon DTM Yönetim Kurulu Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun başkanlık yaptığı toplantıya, Trabzon DTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTSO Meclis Başkanı ve Trabzon DTM Yönetim Kurulu Üyesi Şadan Eren ile Trabzon DTM yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda, Trabzon DTM fuar, otel ve kongre merkezi inşaatının son durumu değerlendirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.