Trabzon'dan 19 Mayıs salebini incelemeye geldiler
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Trabzon'dan 19 Mayıs salebini incelemeye geldiler

Trabzon'dan 19 Mayıs salebini incelemeye geldiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Trabzon Of İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde salep üretim alanlarında incelemelerde bulunarak organik salep üretimi yapan 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman'dan bilgi aldılar.

Trabzon Of İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde salep üretim alanlarında incelemelerde bulunarak organik salep üretimi yapan 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman'dan bilgi aldılar.

Of İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli, Ziraat Mühendisi Hasan Sancak, "Salep üretimi 19 Mayıs ilçesinde oldukça yaygın durumda. Of ilçemizde bu ürünü yaygın hale getirmek istiyoruz. 19 Mayıs salebi oldukça iyi bir durumda olduğunu izlemledik. Teknik arkadaşlarımızla Of ilçemizde çiftçilerimize bu bitkiyi ürettirmek için çaba sarf edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Trabzon'dan 19 Mayıs salebini incelemeye geldiler
Trabzon'dan 19 Mayıs salebini incelemeye geldiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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