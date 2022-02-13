Trabzon'da Visca şov! Lider, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti - Haberler
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Trabzon'da Visca şov! Lider, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u Visca'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Lider bordo-mavililer bu galibiyetle, 2. sıradaki yeşil-beyazlılarla arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Lider Trabzonspor, sahasında en yakın rakibi Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçı bordo-mavililer 2-1 kazandı ve liderliği perçinledi.

VISCA, TRABZONSPOR'U SIRTLADI

Karşılaşma çok yüksek bir tempoda başlarken Trabzonspor, 13. dakikada Visca'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla geçilirken bordo-mavililerin Bosna-Hersekli yıldızı 67. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Konyaspor'da 83. dakikada Cikalleshi farkı 1'e indiren golü kaydetti ancak bu gol yeşil-beyazlılara yetmedi.

Trabzon'da Visca şov! Lider, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BÜYÜK AVANTAJ

Trabzonspor bu galibiyetle en yakın rakibi Konyaspor'a maç fazlasıyla 12 puan fark attı. Bordo-mavililer ligin bitimine 13 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir avantajın sahibi oldu.

Ali Gülhan
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Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Haberler

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