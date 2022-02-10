Tour Of Antalya'nın ilk etabında zafer Matteo Malucelli'nin oldu

ANTALYA (DHA) - Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından biri olan ve bu sene 4'üncüsü düzenlenen Tour of Antalya'nın ilk etabı olan Side- Antalya'yı Gazprom Rusvelo takımından Matteo Malucelli, 3 saat 24 dakika 27 saniyelik derecesi ile kazandı.

14 ülkeden 23 takım ve 156 sporcunun yarıştığı ilk etap, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun damalı bayrağı sallamasıyla başladı. Bisikletçilerin sürüşlerini olumsuz yönde etkileyen rüzgar daha start verilir verilmez sporcuları etkilemeye başladı. Cepheden gelen ve saatteki hızı zaman zaman 50 ila 68 kilometreyi bulan aşırı rüzgar, pedalların dahi zor çevrilmesine neden oldu. Startla birlikte ilk kilometreler toplu gidilirken ilk ani atak henüz 5'inci kilometre geçilirken Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Westgaard Holter, Team Corratec takımından Giulia Masotto, Abloc CT takımından Bodi Del Grosso, Wiv Sungod takımından Benjamin Perry ve Alman Milli Takımı Moritz Kretschy'nin bulunduğu gruptan geldi ve bu atak sonunda grup, arayı iki dakika kadar arayı açtı. Starttan hemen sonra kaçan 5'li grubun rüzgara rağmen Peloton'a karşı sağladığı 2 dakikalık fark, Serik geride bırakılırken azalmaya başladı. Tempo zaman zaman 30 kilometrenin altına düşse de Peloton temposunu bu anlarda yükseltince fark 1.30'a kadar inerken 40'ıncı kilometre geride bırakıldı. Zaman farkının da 1.10'a kadar indiği gözlendi.

Tour Of Antalya, yarın koşulacak olan 183.3 kilometrelik Kemer-Antalya etabı ile devam edecek.