Tour de France - 101 #3 (Fransız bisikletçiler, Grand Départ, Champs - Elysée, Önemli etaplar)
Tour de France, en ünlü bisiklet turu, peki en iyi bisikletçiler Fransız mı? Tour bu sene neden Brüksel'de başlıyor?
Tour de France, en ünlü bisiklet turu, peki en iyi bisikletçiler Fransız mı?
Tour bu sene neden Brüksel'de başlıyor?
Son etap bu yıl da Paris'te, Champ - Elysée'de mi?
Hangi etapları mutlaka izlemeliyiz?
Eurosport Türkiye'nin bisiklet spikeri Caner Eler ve bisiklet yorumcusu Sarper Günsal, "Tour de France - 101" başlıklı video üçlememizin üçüncü kısmında bu sorulara cevap veriyorlar.
Kaynak: EuroSport.com
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02:22 Tour de France - 101 #3 (Fransız bisikletçiler, Grand Départ, Champs - Elysée, Önemli etaplar)