Tour de France - 101 #3 (Fransız bisikletçiler, Grand Départ, Champs - Elysée, Önemli etaplar)

Tour de France, en ünlü bisiklet turu, peki en iyi bisikletçiler Fransız mı?



Tour bu sene neden Brüksel'de başlıyor?



Son etap bu yıl da Paris'te, Champ - Elysée'de mi?



Hangi etapları mutlaka izlemeliyiz?



Eurosport Türkiye'nin bisiklet spikeri Caner Eler ve bisiklet yorumcusu Sarper Günsal, "Tour de France - 101" başlıklı video üçlememizin üçüncü kısmında bu sorulara cevap veriyorlar.







