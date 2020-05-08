Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu

Premier Lig ekibi Tottenham'da oynayan Son Heung-min, Güney Kore'deki 3 haftalık zorunlu askerlik görevini tamamladı ve terhis oldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada zorunlu askerlik görevini yerine getirdi.

İngiliz kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son Heung-min, Güney Kore'deki zorunlu askerlik görevini tamamladı. Gelecek hafta Londra'ya dönecek. Tebrikler ve görüşmek üzere." ifadeleri kullanıldı.

2023 YILINA KADAR KAMU HİZMETİ YAPMAK ZORUNDA

27 yaşındaki Son, bugün ülkesi Güney Kore'de Jeju Adası'ndaki deniz piyade talim kampında 3 haftalık askerlik eğitimi görevini bitirdi.

Güney Koreli futbolcunun askerlik görevini tamamen yerine getirmesi için 2023 yılına kadar kamu hizmeti yükümlülüklerini tamamlaması gerekiyor.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA