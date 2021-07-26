Tottenham, Sevilla'dan Bryan Gil'i kadrosuna kattı
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Tottenham, Sevilla'dan Bryan Gil'i kadrosuna kattı

Tottenham, Sevilla'dan Bryan Gil'i kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, İspanya temsilcisi Sevilla'da forma giyen genç yetenek Bryan Gil'i transfer ettiğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, İspanya temsilcisi Sevilla'da forma giyen genç yetenek Bryan Gil'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre Tottenham, bu transfer için 25 milyon avro bonservis bedeli öderken, Arjantinli oyuncusu Erik Lamela'yı da bonservisiyle Sevilla'ya verdi.

İngiltere ekibi, 20 yaşındaki İspanyol futbolcu ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Sevilla ise 29 yaşındaki Lamela'yla 3 yıllığına anlaştı.

İspanya Milli Takımı'nda 3 maçta görev alan Gil, Sevilla formasıyla 21 maçta 2 gole imza attı. Tottenham'da 2013 yılında bu yana forma giyen Lamela ise İngiltere temsilcisinde 257 karşılaşmada 37 kez ağları sarstı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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