Tottenham, Şampiyonluğa Yaklaşan Chelsea'yi Mağlup Ediyor Tottenham Spurs, Nisan 2010'da şampiyonluğa çok yaklaşan Chelsea'yi, üstün bir performans ortaya koydukları maçta 2-1 yendi. Jermain Defoe'nun penaltıdan atttığı golden sonra, Gareth Bale'in ikinci golü atması ile Spurs'un üç puanı hanesine yazdırdı.

Tottenham Spurs, Nisan 2010'da şampiyonluğa çok yaklaşan Chelsea'yi, üstün bir performans ortaya koydukları maçta 2-1 yendi. Jermain Defoe'nun penaltıdan atttığı golden sonra, Gareth Bale'in ikinci golü atması ile Spurs'un üç puanı hanesine yazdırdı. Kaynak: Dugout