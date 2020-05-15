Tottenham, Şampiyonluğa Yaklaşan Chelsea'yi Mağlup Ediyor
Tottenham Spurs, Nisan 2010'da şampiyonluğa çok yaklaşan Chelsea'yi, üstün bir performans ortaya koydukları maçta 2-1 yendi. Jermain Defoe'nun penaltıdan atttığı golden sonra, Gareth Bale'in ikinci golü atması ile Spurs'un üç puanı hanesine yazdırdı.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:14
Tottenham Spurs, Nisan 2010'da şampiyonluğa çok yaklaşan Chelsea'yi, üstün bir performans ortaya koydukları maçta 2-1 yendi. Jermain Defoe'nun penaltıdan atttığı golden sonra, Gareth Bale'in ikinci golü atması ile Spurs'un üç puanı hanesine yazdırdı.
Kaynak: Dugout